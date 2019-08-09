Выставка графики китайских мастеров открылась в залах Приморской картинной галереи на Партизанском проспекте. В экспозиции представлены как традиционные для китайского искусства свитки выдержанные в русле традиционных направлений гохуа, так и работы, созданные в европейском стиле; как работы великих китайских мастеров, творивших в XIX веке и в более древние времена, так и полотна современных художников. Выставка продлится до 25 августа, сообщает DEITA.RU.

Интересно то, что все представленные в экспозиции полотна – гравюры, то есть оттиск со специально изготовленной гравёром формы. Техника сложная. Особо удивляют гравюры, изготовленные с полотен старых мастеров. Глядя на свитки трудно поверить, что эти акварельные, с применением нескольких цветов работы – не прямой полёт кисти мастера по бумажному полотну, а его отражение. Полёт был изначально, когда мастер создавал сам графический рисунок, а затем была проделана скрупулёзная работа по созданию многих форм, с помощью которых изображение переносилось на новые бумажные полотна сохранив «акварельную» свежесть и лёгкость.

На выставке представлено 45 работ – традиционные свитки старых мастеров из коллекции Генерального консульства Китайской Народной республики во Владивостоке и графические листы модернистской волны с изображением пейзажей современных художников из коллекции художественной галереи провинции Хэйлунцзян.

Выставка «Река жизни» - международный арт-проект подготовлен к 70-летию образования Китайской народной республики и 70-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией.

Адрес выставочных залов: Владивосток, Партизанский проспект, 12. Приморская государственная картинная галерея.

Ирина Павленко