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Трагедией в Японском море занялись следователи

море, катер

Исчезнувшими в Японском море рыбаками занялись следователи, сообщает DEITA.RU.

На данный момент следователи проводят процессуальную проверку по факту исчезновения четырех рыбаков в заливе Владимир Ольгинского района Приморья. Представитель Дальневосточного СУ на транспорте СКР пояснил, что проверка проводится в рамках уголовное статьи о нарушении правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта.

Ранее прошла информация о том, что в субботу, 26 октября, четверо мужчин отправились на морскую рыбалку. На сегодняшний день информации об их местонахождении не поступало. Спасатели продолжают поиски.

Стоит отметить, что происшествия на море по разным причинам происходят регулярно. Так, в июле получившего пробоину катера в том же Японском море были спасены восемь человек. Морское судно принадлежало научному центру морской биологии.

Если в июле все обошлось, то в августе серьезно пострадал человек. На популярном пляже винтом от катера мужчине оторвало ногу. Было возбуждено уголовное дело.

Речные катера также попадают в неприятности. В начале октября на реке Амур столкнулись катер и неизвестное судно. Катер ушел под воду, а его экипажу из двух человек едва удалось спастись.

Екатерина Брязгунова

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