Трагедия разыгралась на столичном кладбище

Трагедия на Морском кладбище разыгралась глубокой ночью в четверг, 24 октября, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю, информация о пожаре в два часа 42 минуты по местному времени. Горело двухэтажное здание на территории Морского кладбища во Владивостоке.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили открытое пламя на первом этаже. Спасатели тут же приступили к тушению. Несмотря на незначительные последствия, в строение удалось найти трех человек без признаков жизни.

Прибывшие медики также не смогли помочь людям. Врачам скорой оставалось констатировать их смерть.

В конце сентября во Владивостоке торговый центр «Максим» сгорел дотла.

Екатерина Брязгунова