После
трагедии под Комсомольском-на-Амуре в России ужесточат требования к детским
лагерям, сообщает DEITA.RU.
Все лагеря для отдыха детей будут внесены в специальный реестр. Тех же, кто будет принимать детей, при этом не состоя в официальном перечне организаций, будут жестоко штрафовать.
Осенью депутаты Госдумы рассмотрят закон в первую очередь. Штрафы обещают сделать суровыми - до трех миллионов рублей.
Систематически нарушающих требование закона будут отстранять от работы. Проверки сделают регулярными, и в случае обнаружения ложных сведений и прочих несоответствий - исключат.
Реестр будет в открытом доступе в Интернете - так, что родители смогут сами посмотреть и выбрать подходящее место для отдыха своих детей. Правила экскурсий и турпоход будет устанавливать Министерство просвещения.
Меры коснутся не тольк крупные организации, но и индивидуальных предпринимателей. Таким образом власти хотят исключить халатность взрослых в вопросе отдыха детей.
Изменения коснутся и медицинского сопровождения детей. В частности, договор между лагерем и родителями дополнят несколькими пунктами.
Будет письменно заверено, в какую больницу повезут ребенка в случае ЧП, каково расстояние до нее, как именно будут проводить медицинскую эвакуацию.
В палаточных лагерях, принимающих более 100 человек, обязательным станет наличие медпункта, холодильника и сильных обезболивающих. К оказанию первой помощи могут привлечь учащихся медицинских вузов.
По мнению депутатов, молодые врачи - наиболее оперативная категория медиков. Кроме того, многие из них занимаются волонтерством.
Напомним, пожар в палаточном лагере Холдоми под Комсомольском-на-Амуре произошел в ночь на 23 июля. Тогда в огне погибли четверо детей. Пятеро взрослых и еще четыре ребенка получили сильные ожоги и травмы. В огне сгорели 20 из 26 палаток.
Посмертную награду получил мальчик по имени Арсений Мартыненко. Он погиб, вытаскивая из огня свих друзей. Мартыненко награжден орденом мужества.
Василий Кучин