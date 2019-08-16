лагерь холдоми
Источник изображения: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

 После трагедии под Комсомольском-на-Амуре в России ужесточат требования к детским лагерям, сообщает DEITA.RU.  

Все лагеря для отдыха детей будут внесены в специальный реестр. Тех же, кто будет принимать детей, при этом не состоя в официальном перечне организаций, будут жестоко штрафовать.  

Осенью депутаты Госдумы рассмотрят закон в первую очередь. Штрафы обещают сделать суровыми - до трех миллионов рублей.   

Систематически нарушающих требование закона будут отстранять от работы. Проверки сделают регулярными, и в случае обнаружения ложных сведений и прочих несоответствий - исключат.

Реестр будет в открытом доступе в Интернете - так, что родители смогут сами посмотреть и выбрать подходящее место для отдыха своих детей.   Правила экскурсий и турпоход будет устанавливать Министерство просвещения. 

Меры коснутся не тольк крупные организации, но и индивидуальных предпринимателей.   Таким образом власти хотят исключить халатность взрослых в вопросе отдыха детей. 

Изменения коснутся и медицинского сопровождения детей. В частности, договор между лагерем и родителями дополнят несколькими пунктами.  

Будет письменно заверено, в какую больницу повезут ребенка в случае ЧП, каково расстояние до нее, как именно будут проводить медицинскую эвакуацию.  

В палаточных лагерях, принимающих более 100 человек, обязательным станет наличие медпункта, холодильника и сильных обезболивающих. К оказанию первой помощи могут привлечь учащихся медицинских вузов.  

По мнению депутатов, молодые врачи - наиболее оперативная категория медиков. Кроме того, многие из них занимаются волонтерством.  

Напомним, пожар в палаточном лагере Холдоми под Комсомольском-на-Амуре произошел в ночь на 23 июля. Тогда в огне погибли четверо детей. Пятеро взрослых и еще четыре ребенка получили сильные ожоги и травмы.   В огне сгорели 20 из 26 палаток. 

Посмертную награду получил мальчик по имени Арсений Мартыненко. Он погиб, вытаскивая из огня свих друзей. Мартыненко награжден орденом мужества. 

Василий Кучин

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