Трактор, щенок и пальто: россиян обманывают в интернете

«Фальшивые» продавцы и сотрудники банка обманули жителей камчатской столицы на 160 тысяч рублей. Всего от действий мошенников пострадало семь человек, сообщает DEITA.RU.

Так, один из злоумышленников продавал трактор на крупной интернет-площадке. Житель Петропавловска-Камчатского захотел приобрести сельхозтехнику и даже заплатил продавцу 10 тысяч рублей в качестве предоплаты. После этого неизвестный стал настаивать на полной оплате машины, и мужчина, после недолгих споров перевел аферисту еще сто тысяч рублей. После этого мнимый владелец тарктора просто перестал выходить на связь.

Около 25 тысяч рублей «потеряла» женщина, которая хотела купить щенка померанского шпица. Она так же внесла оплату прежде, чем встретилась с продавцом. Получив деньги, злоумышленник перестал выходить на связь.

По той же схеме обманули и 76-летнего покупателя холодильника, который отдал аферистам 15 тысяч рублей. Другую же пенсионерку «поймали», представившись сотрудниками банка и списав около 14 тысяч рублей после того, как пострадавшая назвала им реквизиты карты.

Около четырех тысяч отдала жительница краевого центра, заинтересовавшись покупкой пальто в социальной сети. Такую же сумму перевел местный бизнесмен якобы для покупки антикварных монет.

Полиция завела дело по шести уголовным делам, еще по одному ведется расследование. Кроме того, в ведомстве отметили, что все мошенники были «не местными», ведя общение с потерпевшими с номеров Подмосковья, Рязанской и других областей.

Александра Маслова