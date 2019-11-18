Тракторы блокировали город из-за новых законов

В Германии бастуют фермеры недовольные новыми правилами о навозе, сообщает DEITA.RU. Об этом пишут РИА ФАН.

Фермеры перекрыли одну из главных дорог города Гамбурга тракторами, таким образом выражая свой протест простив новых требований, которые касаются удобрений. Все фермеры на собственной спецтехнике прибыли в населенный пункт, где проходила конференция по окружающей среде.

Протестующие, чтобы выделяться из общей массы, свои тракторы увешали специальными плакатами. Главная их мысль заключалась в следующем: самое важное в мире — это работа на земле.

В результате организованной акции был блокирован весь город.

Екатерина Брязгунова