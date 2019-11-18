telegr wh call

Новости

Администрация Владивостока: реагенты смыло ливнем

18 Ноябрь 2019, 10:43

Сбербанк сделал заявление о банковских картах

18 Ноябрь 2019, 10:40

Такси столицы взвинтили цены до небес

18 Ноябрь 2019, 10:21

Tele2 запустила совместную акцию с Huawei

18 Ноябрь 2019, 10:08

Ждать и не дождаться: автобусы выбились из графика

18 Ноябрь 2019, 10:06

Школы и детсады Владивостока все-таки открылись

18 Ноябрь 2019, 09:56

Ледяной аттракцион: города Приморья оказались изолированы

18 Ноябрь 2019, 09:56

Важные трассы закрыты для проезда в столице

18 Ноябрь 2019, 09:50

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Тракторы блокировали город из-за новых законов

трактор, сельское хозяйство, спецтехника, экономика, картофель, поля, техника

В Германии бастуют фермеры недовольные новыми правилами о навозе, сообщает DEITA.RU. Об этом пишут РИА ФАН.

Фермеры перекрыли одну из главных дорог города Гамбурга тракторами, таким образом выражая свой протест простив новых требований, которые касаются удобрений. Все фермеры на собственной спецтехнике прибыли в населенный пункт, где проходила конференция по окружающей среде.

Протестующие, чтобы выделяться из общей массы, свои тракторы увешали специальными плакатами. Главная их мысль заключалась в следующем: самое важное в мире — это работа на земле.

В результате организованной акции был блокирован весь город.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

ГИБДД посягнули на святое: штрафы за нештрафуемый порог

Получить водительские права станет проще

Владельцев банковских карт будут оповещать по-новому

Популярное

«К людям, как к скотине» — россияне негодуют от предложения экономиста

Ураган и мощный ливень ждут жителей столицы

Новый закон изменит жизнь миллионов водителей

Ледяной аттракцион: города Приморья оказались изолированы
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...