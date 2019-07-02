Американский лидер Дональд Трамп недоволен тем, какую роль приходится исполнять Соединенным Штатам Америки, сообщает DEITA.RU. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По мнению президента, стала настоящим жандармом, который следит за порядком во всех странах. В сравнении Трамп привел Россию, которая, по его словам, поддерживает порядок только на своей территории. Также глава государства вспомнил и про Китай. Военные поднебесной тоже сконцентрированы в своей стране.

США же, по словам Трампа, выполняют функцию мирового жандарма. Речь, в первую очередь, идет об военных США, которые очень долго находятся в Афганистане.

Напомним, Дональд Трамп обещал серьезно подумать о визите в России в мае 2020 года.

Екатерина Брязгунова