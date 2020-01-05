Трамп готов объявить войну Ирану

Дональд Трамп пригрозил совершить «быстрый и сильный» удар по Ирану, в случае если пострадает американская сторона. По словам президента США, атакованы будут более пятидесяти целей, сообщает DEITA.RU.

Глава Соединенных Штатов Америки опубликовал сообщение в своем twitter, в котором предупредил, что военные США готовы атаковать 52 цели в Иране. Цифра выбрана не случайна – именно столько заложников, по словам лидера США, когда-то было захвачено иранской стороной. Произойдёт это в том случае, если граждане Америки, или американское имущество пострадает от действий со стороны Ирана, как отмечают «РИА новости». Президент добавил, что больше США не желает угроз.

Между тем, стало известно об усилении военных позиций на Ближнем Востоке, как пишет зарубежное издание Associated Press. Так, США уже направило порядка семисот военнослужащих в Кувейт. Ожидается, что в страну прибудут ещё порядка трёх с половиной тысяч военных.

Софья Корф