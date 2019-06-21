Следующим полем боя для Америки может стать Иран, сообщает DEITA.RU со ссылкой на New York Times.

Как сообщает издание, президент США уже согласовал первый удар по Ирану, однако приведение в действие окончательного приказа о начале спецоперации пока отложено.

Формальный поводом для фактического военного нападения на Иран, Америка называет уничтожение на территории Ирана американского беспилотника, который проводил разведку.

Тем не менее, даже этот случай можно считать формальностью, т.к. Дональд Трамп заявлял о своём желании нанести удар по Ирану ещё задолго до этого инцидента.

Причиной недовольством Ираном Трамп называет стремление ближневосточной страны завладеть ядерным оружием.

Ранее сообщалось о том, что глава США собирается ещё раз поднять пошлины на китайские товары.

Дмитрий Шевченко