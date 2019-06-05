Целью США может стать Иран, сообщает DEITA.RU сообщает Reuters.

Американский лидер назвал страну, которая по его мнению, является самой террористической на данный момент. По словам Дональда Трампа, такой страной сейчас является Иран.

Также президент не исключил нанесение удара по этому государству, отметив, что это является крайней и нежелательной мерой. При этом Трамп сообщил журналистам, что готов вести переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани

Лидер США добавил, что в то время, когда он стал президентом, Иран был крайне враждебным государством.

Дмитрий Шевченко