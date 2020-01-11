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6 Декабрь 2019, 18:15

Трамп хочет торговать с Россией

Трамп

Дональд Трамп заявил о том, что хотел бы наладить отношения с Россией, в том числе в области торговли, сообщает DEITA.RU.

Американский лидер заявил в интервью каналу Fox News о том, что хочет «поладить с Москвой», учитывая то, что «охота на ведьм» - так Трамп назвал слухи о том, что Россия вмешалась в выборы США – закончена.

Трамп добавил, что не хочет ссор с Россией, и Вашингтон сейчас стремится к хорошим отношениям между странами. Он заявил, что расследование Мюллера, бывшее преградой для них, «мертво».

Напомним, что, вместе с тем, отношения США и Ирана становятся все хуже. Отдельные эксперты предсказывают начало войны. Дональд Трамп писал в своих социальных сетях о том, что удар по Ирану будет «быстрым и сильным», в том случае, если американская сторона каким-либо образом пострадает. Он добавил, что военные готовы атаковать 52 цели противника. Трамп посчитал, что эта цифра сакральна – именно столько заложников, по его словам, ранее захватила сторона противника.

Александра Маслова

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