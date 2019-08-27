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Политик обвинил своего предшественника в некомпетентности, сообщает DEITA.RU.
Президент США Дональд Трамп назвал Барака Обаму виновником отсоединения Крыма от Украины и присоединения полуострова к России.
Своё мнение он озвучил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита G7.
По словам Трампа, Обама имел возможность остановить процесс перехода Крыма от одного государства к другому, однако не стал этого делать.
Также американский лидер подчеркнул, что полустров — очень важная территория, так как именно там размещены российские подлодки.
Дмитрий Шевченко
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