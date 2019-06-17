Президент уволил специалистов из предвыборного штаба, сообщает DEITA.RU.



В Америке вовсю идет предвыборная кампания Дональда Трампа. Его штаб готовится к переизбранию в 2020 году. Однако скандалы уже начались: в Сеть утекли данные о низком рейтинге Трампа.

Как пишет ТАСС, штаб периодически проводил опросы общественности на предмет популярности президента в разных штатах. Выяснилось, что в 11 штатах его рейтинг ниже, чем у бывшего вице-президента Джо Байдена.

Эта информация не предназначалась для публики, однако данные попали к крупнейшим изданиям США. Виноватых в распространении секретных данных уволили. К тому же, штаб заявил, что эта информация не является достоверной: данные, по их словам, устарели.

Ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп назвал страну, которая несет в себе максимальную террористическую угрозу. По его мнению, это Иран.

Елена Миронова