Президент США Дональд Трамп перенаправил предназначенный на «сдерживание российского агрессора» 771 миллион долларов на укрепление стены для защиты от мексиканских гастарбайтеров. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Демократическая оппозиция уже выразила недовольство по этому поводу. Например, представитель нью-йоркских демократов в Сенате Конгресса США Чака Шумер отметил, что таким образом Трамп ограбил программу «Европейская инициатива сдерживания», что ставит под угрозу оперативное реагирование на агрессивные действия России по отношению к Европе.

Сенатор увидел в действиях президента проявление доброжелательности и поддержки к российской власти в ущерб отношениям с европейскими союзниками. Также Шумер напомнил Трампу его же заявления о том, что за стену будут платить власти Мексики.

Отметим, в минувший вторник Вашингтон дал «зеленый свет» на выделение из госбюджета более трех миллиардов долларов на возведение новых ограждений для защиты территорий США от мексиканцев.

Екатерина Цой