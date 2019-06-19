Предвыборная кампания Дональда Трампа официально началась, сообщает DEITA.RU.



В штате Флорида прошел первый предвыборный митинг Трампа. На нем президент заявил о том, что планирует поднять пошлины на ввоз китайских товаров в США еще выше. Он пообещал дополнительные поступления в бюджет в размере 500 млрд долларов.

«Мы будем ежегодно получить $500 млрд, вдумайтесь, $500 млрд», – заявил Трамп.

Еще одно заявление Трампа, которое касается Китая: президент не позволит Китаю воровать рабочие места в Америке и американские технологии. Он добавил, что ряд компаний уже покидают КНР из-за невыгодных условий ведения бизнеса.

Ранее США повысили тарифы на ввоз товаров из Китая с 10% до 25%. Это дало на 200 млрд долларов больше.

Елена Миронова