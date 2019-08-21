Президент допустил возврата к старому формату "Большой Восьмёрки", сообщает DEITA.RU.

Дональд Трамп в разговоре с журналистами ответил на вопрос о том, может ли Россия вернуться в состав G8. Лидер США ответил утвердительно и рассказал некоторые подробности о том, как Россия была исключена из "Большой Восьмёрки".

По его словам, его предшественник Барак Обама был обижен на Владимира Путина за то, что он смог "обыграть" его на политическом поприще в ситуации возвращения Крыма и последующем наложении санкций.

По этой причине решение Обамы, поддержанное другими членами G8 о выходе России может быть пересмотрено. Как отметил Трамп, возвращение России могло бы принести большую пользу в решении главных проблем, стоящих перед мировым сообществом.

Президент США назвал "уместным" присутствие России на полях переговоров ведущих стран мира и выступил за возвращение старого формата.

Дмитрий Шевченко