Президент США намерен увеличить территорию своей страны, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Идея Дональда Трампа о покупке Гренландии оказалась правдой, а не шуткой или преувеличением, как многие сначала подумали.

Американский президент подтвердил журналистам своё намерение выкупить остров у Дании, отметив, что приобретение Гренландии является стратегическим решением.

Вместе с тем, Трамп дал понять, что несмотря на важность этой покупки, она не является первоочередным вопросом в ряду других тем на повестке дня.

Ранее сообщалась примерная сумма, за которую США может достаться остров. По расчётам экспертов, Дания может попросить за Гренландию 10 триллионов долларов, что превышает половину американского ВВП.

Дмитрий Шевченко