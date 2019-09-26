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Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым

26 Сентябрь 2019, 20:00

Владимир Зеленский

Лидеры двух стран провели переговоры, сообщает DEITA.RU.

Владимир Зеленский рассказал журналистам о том, что во время недавнего разговора с Трампом они обсудили совместные действия по возвращению Крыма в состав Украины.

По словам украинского президента, глава США высказал свою готовность помогать в процессе возврата полуострова. 

Напомним, что Зеленский и Трамп увиделись на полях очередной генеральной ассамблеи ООН. 

Ранее сообщалось о том, что в самой Америке конгрессмены пытались объявить ноту недоверия президенту и провести процедуру его импичмента.

Дмитрий Шевченко

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