Новости
Краевая корпорация займется «Дальневосточной ипотекой» в Приморье
26 Сентябрь 2019, 21:56
Официально: полиция скажет россиянам, как делать не надо
26 Сентябрь 2019, 21:45
Ушел среди близких: умер известный политический деятель
26 Сентябрь 2019, 21:15
60 заявок подано на конкурс «тигриных колонн» в Приморье
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Трутнев разберется с парковками: в скандал на Камчатке вмешался полпред
26 Сентябрь 2019, 20:45
Медработники Приморья получили единовременные выплаты на 20 млн рублей
26 Сентябрь 2019, 20:44
Учреждения культуры обновляются в Приморье
26 Сентябрь 2019, 20:20
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26 Сентябрь 2019, 20:15
Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым
26 Сентябрь 2019, 20:00
Лидеры двух стран провели переговоры, сообщает DEITA.RU.
Владимир Зеленский рассказал журналистам о том, что во время недавнего разговора с Трампом они обсудили совместные действия по возвращению Крыма в состав Украины.
По словам украинского президента, глава США высказал свою готовность помогать в процессе возврата полуострова.
Напомним, что Зеленский и Трамп увиделись на полях очередной генеральной ассамблеи ООН.
Ранее сообщалось о том, что в самой Америке конгрессмены пытались объявить ноту недоверия президенту и провести процедуру его импичмента.
Дмитрий Шевченко