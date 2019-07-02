Торговая война США и Китая открывает всё новые неожиданные стороны американской политики, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Решение Трампа о перемирии с китайцами в торговой войне вызвала неоднозначную реакцию среди населения США. Даже некоторые сторонники действующего президента признали, что в этом вопросе ему всё же пришлось пойти на попятную.

По итогам встречи с Си Цзиньпином президент США заявил о том, что США снимет санкции с технологической компании Huawei и воздержится от дополнительных торговых ограничений против Китая.

Эта новость стала наиболее важной для компании Apple, продукцию которой начали бойкотировать в Китае. Кроме этого там они и производят свою продукцию, которую продают уже по всему миру.

Вместе с тем, эксперты предупреждают, что говорить о завершении торговой войны между странами ещё рано. Именно поэтому американское население стало столь остро критиковать Трампа, ведь чем в итоге обернётся его уступчивость Китаю ещё не известно.





Не исключено, что лидер США под гнётом общественности может передумать в обратную сторону и таки ввести новые пошлины на китайские товары. Это будет означать ещё один скандал для действующей администрации.



Дмитрий Шевченко