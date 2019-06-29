Видео, на котором президент США Дональд Трамп просит своего российского коллегу Владимира Путина не вмешиваться в выборы, вызвало настоящий шквал эмоций у жителей Китая, сообщает DEITA.RU.

Свою просьбу Трамп озвучил перед встречей с Владимиром Путиным в пятницу, 28 июня, на саммите «Большой двадцатки». Стоит отметить, президент США пошутил по просьбе одного из журналистов.

По словам граждан КНД, без помощи Путина Трампу никогда не одержать победу на выборах.

В социальных сетях жители Поднебесной выражают своем мнение относительно просьбы американского лидера Дональда Трампа. Пользователи соцсетей уверяют, что Москва обязательно должна вмешаться в предстоящие выборы США, которые пройдут в 2020 году. Если Россия не внесет свою лепту, у Америки обязательно появятся проблемы. Все свои замечания китайцы сопровождают многочисленными смеющимися смайликами.

Напомним, что китайцы без ума от российского президента. Ролики с его участием всегда набирают огромное количество лайков и комментариев.

Екатерина Брязугунова