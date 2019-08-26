Президент США пошёл на конфликт ради возвращения России за стол переговоров, сообщает DEITA.RU.

Газета The Guardian пишет о том, что Дональд Трамп отстаивал своё мнение о необходимости возвращения России в "Большую Восьмёрку", за что, по информации издания, подвергся критике со стороны остальных участников формата.

Своё мнение американский лидер аргументировал тем, что без участия России другим мировым лидерам будет сложно обсуждать решения проблемы, связанных с ситуацией в Северной Корее, Сирии и Иране.

Позицию Трампа в отношении России поддержал лишь уходящий в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Ранее сообщалось, что лидеры стран G7 отказались возвращать Россию в клуб, но выступили за усиление координации с ней.

Дмитрий Шевченко