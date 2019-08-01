В Кремле рассказали, как на это отреагировал Владимир Путин, сообщает DEITA.RU.



Президент России Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп накануне провели телефонные переговоры. Об этом сообщили в пресс-службе российского президента.

Сообщается, что темой разговора стали пожары в Сибири. Дональд Трамп предложил свою помощь в тушении пожаров – в частности, технику. Владимир Путин поблагодарил коллегу за помощь, но отметил, что пока помощь не нужна: в Сибири уже работает авиагруппа, специально созданная для решения этой проблемы.

К такому предложению помощи от американского президента Владимир Путин отнесся положительно. Он отметил, что между Кремлем и Белым Домом могут быть восстановлены полноформатные отношения.

Ранее сообщалось о том, что губернатор Красноярского края заявил, что тушение лесных пожаров экономически невыгодно и даже вредно. Пользователи соцсетей были возмущены таким заявлением.

Елена Миронова