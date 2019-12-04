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Трамп рассказал о своих отношениях с Ким Чен Ыном

Ким Чен Ын

Американский президент не исключил возможности атаки на КНДР, сообщает DEITA.RU.

В ходе пресс-конференции на саммите стран НАТО Дональда Трампа спросили о его отношении к лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну. Об этом пишет РИА Новости.

В частности, журналистов интересовало, почему американский президент называет коллегу из КНДР «человеком-ракетой». На это Трамп ответил, что уважает и доверяет Ыну, но тот и правда увлекается запуском ракет.

При всем своем теплом отношении к Ким Чен Ыну Трамп не исключает возможности удара по КНДР в случае необходимости.

Елена Миронова

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