Президент США поставил амбициозную цель для астронавтов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на CBS.

Дональд Трамп заявил, что американская нация должна установить свой флаг на поверхности Марса. О символическом завоевании красной планеты он заявил на своём выступлении по случаю Дня Независимости США.

Также американский лидер не обошёл и Луну. По его словам, США было бы не плохо ещё раз туда вернуться.

Вместе с тем, Трамп уже пообещал выделить NASA более полутора миллиардов долларов на освоение Луны и Марса.

Дмитрий Шевченко