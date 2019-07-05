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Президент США поставил амбициозную цель для астронавтов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на CBS.
Дональд Трамп заявил, что американская нация должна установить свой флаг на поверхности Марса. О символическом завоевании красной планеты он заявил на своём выступлении по случаю Дня Независимости США.
Также американский лидер не обошёл и Луну. По его словам, США было бы не плохо ещё раз туда вернуться.
Вместе с тем, Трамп уже пообещал выделить NASA более полутора миллиардов долларов на освоение Луны и Марса.
Дмитрий Шевченко
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