Лидер США оценил возможную длительность затянувшегося экономического конфликта мировых держав, сообщает DEITA.RU.

Дональд Трамп заявил, что торговая война с Китаем не продлится долго. Президент США рассказал Reuters, что китайское руководство хочет пойти с Америкой на сделку.

При этом, американский лидер отметил, что торговая война лишь усиливает позиции США, а сама страна, по его словам, становится только сильнее.

Ранее Трамп уже поднял на 10% уровень пошлин на некоторые категории товаров из Китая.

Дмитрий Шевченко