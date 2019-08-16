16 Август 2019, 15:30
Трамп сказал, сколько продлится торговая война с Китаем
Источник изображения: AP Photo/Evan Vucci
Лидер США оценил возможную длительность затянувшегося экономического конфликта мировых держав, сообщает DEITA.RU.
Дональд Трамп заявил, что торговая война с Китаем не продлится долго. Президент США рассказал Reuters, что китайское руководство хочет пойти с Америкой на сделку.
При этом, американский лидер отметил, что торговая война лишь усиливает позиции США, а сама страна, по его словам, становится только сильнее.
Ранее Трамп уже поднял на 10% уровень пошлин на некоторые категории товаров из Китая.
Дмитрий Шевченко
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