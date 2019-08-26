Они вступили в силу в понедельник, сообщает DEITA.RU.



В понедельник, 26 августа, Вашингтон ввел в силу второй пакет антироссийских санкций. Как пишет РИА Новости, они связаны с инцидентом в Солсбери. Пакет вступил в силу.

Сообщается, что изначально США планировали запретить полеты госкомпаний в аэропорты страны. Этот пункт больно ударил бы по «Аэрофлоту» и тем россиянам, которые часто летают в Америку. Также изначально планировалось запретить любой импорт из России - в том числе, и нефти.

Тем не менее, США решили ограничиться лишь новыми правилами по госдолгу, а также тем, что Вашингтон будет противодействовать в получении Россией займов в МВФ и Всемирном банке.

Также начал действовать запрет на экспорт в Россию продукции, которая может быть использована для разработки химического и биологического оружия.

Елена Миронова