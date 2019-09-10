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Трамп вызвал Россию и Украину на серьезный разговор

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Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Украина могут нуждаться в советах Вашингтона в вопросе обмена военнопленными. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Комментируя ситуацию с переговорами между Россией и Украиной в нормандском формате, глава Соединенных штатов отметил, что Вашингтон готов высказать свое компетентное мнение об обмене военнопленными, если этого попросят участники процесса.

Сам процесс Трамп назвал «очень и очень положительным событием».

Напомним, в минувшую субботу, 7 сентября, Москва обменяла тридцать пять военнопленных украинцев на тридцать пять удерживаемых Киевом россиян.

Екатерина Цой

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