Американский лидер недоволен крепкой национальной валютой, сообщает DEITA.RU.

Личный аккаунт в Twitter Дональда Трампа уже давно стал источником для удивления не только всех американцев, но и людей по всему миру.

Недавнее заявление американского президента снова шокировало общественность. Лидер США заявил, что его не устраивает ситуация, в которой доллар является крепкой валютой.

С точки зрения бизнеса, а Трамп как никак всю жизнь был предпринимателем, по его мнению, это не идёт на пользу мировой конкуренции американских товаров, которые стоят дорого.

Президент указал на то, что финансовым властям страны надо бы несколько ослабить доллар для улучшения положения американских производителей.

Дмитрий Шевченко