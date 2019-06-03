Американский глава Дональд Трамп призвал Россию, Сирию и Иран перестать бомбить одну из провинций Сирии, сообщает DEITA.RU. Большой пост на эту тему президент опубликовал на своей странице в Twitter.

«Ходят слухи о том, что Россия, Сирия и, в меньшей степени, Иран бомбят город Идлиб в Сирии и без разбора убивают невинных мирных жителей. Мир следит за этой бойней. Какова цель, что это даст вам? Стоп!» — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Ранее прошла информация о том, что Конгресс США допускает импичмент главы США Дональда Трампа. По мнению госоргана, никто не может быть выше закона, в том числе президент. Окончательно решение относительно отречения Трампа от должности будет принято только после того, как будет проведен глубокий анализ материалов расследования о вмешательстве России в выборы главы американского государства в 2016 году.

Екатерина Брязгунова

