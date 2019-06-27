Встреча мировых лидеров состоится в ближайшие дни, сообщает DEITA.RU со ссылкой на CNN.

Дональд Трамп выразил надежду на плодотворные переговоры с Владимиром Путиным, которые могут состояться 28 июня в рамках саммита G20 в японской Осаке.

Американский президент намерен обсудить с российским лидером важные темы, которые пока не стал раскрывать журналистам и общественности. В целом, Трамп ожидает "хорошего разговора" с Путиным.

Ранее стало известно, что у мировых лидеров запланирована встреча на "Большой двадцатке" сроком примерно около часа.

Также во время саммита Путин планирует переговорить с руководителями Египта, Франции, Индии, Китая и премьером Великобритании.

Дмитрий Шевченко