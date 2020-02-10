Трампа пытались зарезать около Белого дома

Президента США Дональда Трампа хотели убить прямо около здания официальной резиденции американского лидера, сообщает ИА DEITA.RU.



Неудавшимся киллером оказался уроженец штата Флорида, пишет РИА «Новости». Роджер Хэджпэтт принес к Белому дому нож с длиной лезвия около 9 см, также при обыске при нем обнаружили кобуру от пистолета, но без огнестрельного оружия.

«Двадцатипятилетний житель Флориды заявил правоохранителям, что у него при себе есть нож, который он хотел использовать для убийства президента Дональда Трампа», – сообщает газета The Washington Post.

По сведениям Секретной службы США, так и не ставший убийцей флоридец получает медицинскую психиатрическую помощь.

Хотя инцидент произошел еще 8 февраля, информация о нем была обнародована не сразу.