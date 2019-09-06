Ограничения могут ввести уже совсем скоро, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Конгресс США хочет объявить новые санкции против России. Поводом для ограничений американские конгрессмены называют якобы нарушение прав человека на московских митингах.

Таким образом, политики в США призывают присоединиться к их мнению и главу Белого Дома Дональда Трампа. По словам конгрессменов, американский лидер может использовать свои полномочия для введения новых санкций в отношении России.

Ранее сообщалось о том, что руководители несколько европейских стран заявили о том,что ограничения, вводимые Трампом в отношении Китая, негативно сказывают на экономике их государств.

Дмитрий Шевченко