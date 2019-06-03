В прайм-тайм американского телевидения всерьез опасаются всесильности президента России Владимира Путина. В эфире Fox News звучат призывы к импичменту Трампа - «или Путин снова нагнет избирательное поле», сообщает DEITA.RU.

Рядовые граждане США опасаются, что если не остановить Трампа сейчас, то Владимир Путин снова назначит его президентом.

В основном такой точки зрения придерживаются политики-демократы. Так, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси обещает продолжить «агрессивные расследования» связи Трампа и Путина.

В свою очередь, американские радикальные демократы (да-да, есть и такие) требуют вообще не продолжать расследований, а сделать Трампа «политической жертвенной коровой» - лишь бы спастись от Путина.

Пока что американское общество к открытому мягкому свержению Трампа не готово. По опросам CNN, 61 процент американцев всячески против импичмента. Таким, образом, в условиях честной политической борьбы радикальные меры маловероятны.

Вообще, американские СМИ активно лоббируют информацию, что ими чуть ли не правит агент КГБ из Белого Дома. Сам Трамп говорил, что «Путин отрицает вмешательство Москвы в выборы в США каждый раз, когда они встречаются. При этом Трампу кажется, что "Путина эти обвинения оскорбляют».

Это подтверждают и официальные итоги расследования прокуратуры США. Итоги заняли 445 страниц, в которых нет ни единого доказательства вмешательства России в американские выборы 2016 года.

Забавно, что якобы необходимость для Путина наличия во главе США Дональда Трампа объяснялась лишь тем, что «Кремль покровительствовал Трампу, потому что тот хвалил российского президента Владимира Путина и сомневался в необходимости наложения санкций на Москву за присоединение Крыма». Так пишет политический обозреватель Даниэль Штурм.

Специфический уровень политического образования демонстрируют и телевизионные эксперты США. Так, опять же в самое топовое время они обсуждают возможное влияния на американские выборы принца Саудовской Аравии и даже лидера КНДР Ким Чен Ына.

Василий Кучин