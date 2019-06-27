Конгресс США хочет лишить президента права наносить военные удары без согласования, сообщает DEITA.RU со ссылкой на The Hill.

Американские конгрессмены Ро Ханна и Мэтт Гетц выступили с инициативой блокировать финансирование военных ударов по Ирану до объявления войны Тегерану или выдачи разрешения на начало боевых действий парламентом США.

Законодатели отметили, что если бы не удалось остановить уже подготовленный удар вооружённых сил Америке по Ирану, который санкционировал Трамп, то стране пришлось бы потратить на новую войну триллионы бюджетных долларов.

Впрочем, ранее американский лидер уже заверял издание, что при возникновении необходимости он готов нанести удар по Ирану без согласования с конгрессом, но для него всё же предпочтительнее добиться его разрешения.

Дмитрий Шевченко