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6 Декабрь 2019, 18:15

Трамваи огонь: подарок Собянина загорелся во Владивостоке

трамвай, общественный транспорт

Подаренный столицей России столице Дальнего Востока вагон загорелся

Возгорание трамвая произошло поздним вечером 15 февраля во Владивостоке, сообщает ИА DEITA.RU по материалам популярного паблика «Экипажи ДПС».

Как известно, во Владивосток из Москвы прибыли десять трамваев, подаренных мэром Москвы Сергеем Собяниным. Вагоны это не новые, уже поколесившие по Москве. Но, в сравнении с нынешним городским трамвайным парком, очень даже хороши. Сейчас их готовят к выходу на линию: красят кузов и салон, перетягивают сиденья. А также обкатывают по ночам непривычные к владивостокским рельсам московские вагоны. Без пассажиров, только с вагоновожатыми и техниками. Сотруднику, согласно правилам технической эксплуатации, положено обучаться на новой модели минимум 20 часов до выхода на маршрут с пассажирами.

Во время одного из таких прокатов и случилась неприятность. Трамвайный вагон неожиданно загорелся. Судя по кадрам видео, размещенного популярным пабликом «Экипажи ДПС», возгорание с помощью песка удалось устранить быстро, и сколько-нибудь критических повреждений трамвай не получил.

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