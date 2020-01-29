«Транспортная блокада» Дальнего Востока оказалась в топ-10 страхов россиян

Больше всего, по мнению аналитиков, люди боятся столкнуться с некомпетентностью медиков и остаться наедине с болезнью, сообщает DEITA.RU.



Специалисты коммуникационного агентства КРОС рассказали о том, чего боялись россияне в течение последнего квартала минувшего года. «Национальный индекс тревожностей» состоит из десяти пунктов, он выявляет, какие тревоги превалируют в обществе на основе собственного опыта людей и воздействия масс-медиа.

«Исследование проводится на основе анализа СМИ и социальных медиа. Методика учитывает степень важности темы и длительность информационной волны при анализе СМИ, а также значимость темы для людей при анализе соцсетей», – отмечает автор методики Петр Кирьян, директор по медиапроектам КРОС.

Как оказалось, больше всего в IV квартале 2019 года россиян пугали неполучение квалифицированной медицинской помощи, изменение климата (аномально теплая зима в западной части страны) и провал мусорной реформы. Завершил топ разрыв сообщения с Дальним Востоком.

Поводом для тревоги, оказавшейся на последнем пункте, стали серьезные проблемы с приобретением билетов «Аэрофлота» по «плоскому тарифу» осенью: это наиболее оптимальный способ для дальневосточников попасть в центральную часть страны. Тогда в СМИ зашла речь о транспортной блокаде ДФО, люди начали создавать петиции. На данный момент проблема неактуальна, но всегда есть опасения, что улететь из региона можно будет только за очень большие для рядового россиянина деньги.

Елена Кот