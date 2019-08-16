Удобную форма оплаты проезда может быть серьёзно зарегулирована, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.
Примерно половину выпущенных в России транспортных карт уже с августа следующего года будет нельзя пополнить наличными без прохождения процедуры идентификации.
Такие меры будут приняты после вступления в силу закона, подписанного Владимиром Путиным о национальной платежной системе.
Новое
требование затронет примерно 30 миллионов карт более чем в 60 городах по всей России, в том числе
подмосковную "Стрелку".
Как отметили в Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, транспортные карты попадут под действие закона в связи с тем, что юридически они представляют собой электронные кошельки.
Ранее Центробанк России уже отмечал, что запрет на
пополнение неидентифицированных кошельков наличными был предложен
Росфинмониторингом для снижения риска использования анонимных электронных денег с целью финансирования терроризма.
Дмитрий Шевченко