Летом автомобилистов Владивостока ждет жара, в прямом и переносном смыслах этого слова. Одну из основных магистралей дальневосточной столицы закроют на ремонт уже в июне, сообщает DEITA.RU.

Капитальный ремонт Некрасовского путепровода в самом автомобилизированном российском регионе воспринимают по-разному. Конечно, умом все понимают, что ремонт здесь необходим. Но перспектива летнего стояния в автопробках никого не радует. Да и сам процесс постепенно обрастает слухами, которые вносят еще большую смуту в умы владельцев авто.

«Вот что сейчас делать, даже не представляю, - поделился своими горестными мыслями житель Советского района Владивостока Сергей, - раньше пробки в сторону Второй Речки начинались около 17 часов, а сейчас уже практически после обеда движение плотное. Что будет, когда путепровод закроют на ремонт? Полдня только в одни сторону добираться?» — вздохнул собеседник агентства.

«Точно, хоть взлетай, — с улыбкой добавил еще одни автомобилист, - где-то уже есть такие такси-самолеты. В самый раз для Владивостока будут. Просто с ужасом жду этот ремонт, потому что несколько раз в день вынужден по этому маршруту ездить. Раньше-то хоть какой-никакой, да объезд был, по берегу моря. А сейчас там только на одноразовых машинах можно. Спрашиваете, как? Да просто – проехал раз и машину выбросил», — сказал автомобилист.

Проведенный агентством опрос показал, что из 100 водителей только 5 процентов совершенно не волнует перекрытие Некрасовского путепровода, 40 процентов волнует, а 55 процентов — «очень волнует». При этом аналогичный опрос мы провели и среди пассажиров. Результаты оказались неожиданными: 70 процентов пассажиров ответили, что их этот вопрос «очень сильно волнует». Так что это «головная боль» не только автомобилистов.

Ремонтные работы на Некрасовском путепроводе начнутся уже в июне – власти отмечают, что это будет, скорее всего, конец месяца. Точной даты пока никто называть не может, но о ней сообщат заранее.

Теперь о самом главном. «Во время ремонтных работ Некрасовский путепровод полностью закрываться не будет, - рассказали в администрации города, - работы поэтапные: будет перекрываться одна полоса, затем, когда ее сделают, вторая и так далее. Также можно объехать этот участок», - отметили в муниципалитете.

Такую же схему использовали во время ремонта путепровода в прошлом году, и даже такой "щадящий режим" провоцировал огромные пробки. Но то был ямочный ремонт, а теперь капитальный.

Специалисты пояснили, что для объезда путепровода готовится дорога от мыса Кунгасного до Нефтеветки. Дорогу отсыпают асфальтовой крошкой, а затем ее утрамбовывает дорожная техника. И так как данный участок не предназначен для интенсивного движения, то здесь нарезают еще и кюветы, чтобы разросшиеся деревья не мешали проезжающим автомобилям. Таким образом на проспект 100-летия Владивостока можно будет попасть и по альтернативному пути - с мыса Кунгасного мимо Нефтеветки.

Инна Эстрина