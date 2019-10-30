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Транспортный налог изменили депутаты
Депутаты Законодательного Собрания Приморского края на очередном заседании регионального парламента внесли изменения в закон «О транспортном налоге», сообщает DEITA.RU.
Суть закона состоит в уточнении и упрощении получения льгот
по транспортному налогу многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход ниже
двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Приморском крае.
Поправками в закон предусматривается предоставление сведений о многодетных
семьях в налоговый орган путем информационного обмена на основании соглашения о
взаимодействии, заключенного между органом исполнительной власти Приморского
края, уполномоченным в сфере социальной защиты, и налоговым органом.
Как рассказал в ходе заседания Законодательного Собрания председатель комитета по бюджетно- налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, ко второму чтению комитетом подготовлены поправки. «Учтено замечание прокуратуры по ограничению объемов, предлагаемых к обработке персональных данных. Кроме того, законопроект дополнен пунктами, предусматривающими внесение изменений в закон «О транспортном налоге» в связи с изменениями Налогового Кодекса. Кроме того, уточнено определение налоговой базы в отношении водных несамоходных транспортных средств», - отметил Галуст Ахоян.
В частности, теперь заявление и документы могут быть представлены в налоговый орган через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а в случае, если налогоплательщик - физическое лицо, имеющий право на налоговую льготу, не подал в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, эта налоговая льгота будет предоставляться на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с Налоговым кодексом РФ и другими федеральными законами.
Депутаты утвердили изменения в региональный закон «О транспортном налоге» во втором и третьем чтениях.Дмитрий Санников