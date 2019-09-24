Транспортный налог подорожал

В налоговой рассказали о новых правилах, сообщает DEITA.RU.



В России частично увеличили транспортный налог. Как и анонсировали ранее, ставку подняли для владельцев дорогих машин - стоимостью от 3 миллионов рублей.

С подробным списком можно ознакомиться на сайте Минпромторга. Всего в перечне порядка 400 марок и моделей авто. Среди них некоторые модели BMW, Audi, Cadillac, Jaguar, Maserati, Mercedes-Benz и других. На них предусмотрены повышающие коэффициенты от 1,1 до 3.

Еще одно изменение - оплата транспортного налога на угнанные авто. Начиная с налогового периода 2018 года, платить налог будет необходимо только с того момента, когда авто вернут владельцу. Ранее обязанность уплачивать транспортный налог начиналась с момента окончания розыска в связи с истечением срока его проведения.

Елена Миронова