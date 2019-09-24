Новости
Россиян начнут распознавать по лицу и голосу
24 Сентябрь 2019, 15:00
Хабаровские энергетики внесли в Реестр недобросовестных поставщиков ООО «ЭТК Энерготранс»
24 Сентябрь 2019, 15:00
Депутат Лилия Полозова: моя работа - помогать людям
24 Сентябрь 2019, 14:50
Этим россиянам повысят зарплату на 4,3%
24 Сентябрь 2019, 14:45
Россиян защитят от угроз в интернете
24 Сентябрь 2019, 14:30
ЕГЭ собираются серьёзно поменять
24 Сентябрь 2019, 14:15
Таких россиян освободят от налогов
24 Сентябрь 2019, 14:00
Работу депутатов оценили в 32 млн в месяц
24 Сентябрь 2019, 13:45
Транспортный налог подорожал
24 Сентябрь 2019, 11:45
В налоговой рассказали о новых правилах, сообщает DEITA.RU.
В России частично увеличили транспортный налог. Как и анонсировали ранее, ставку подняли для владельцев дорогих машин - стоимостью от 3 миллионов рублей.
С подробным списком можно ознакомиться на сайте Минпромторга. Всего в перечне порядка 400 марок и моделей авто. Среди них некоторые модели BMW, Audi, Cadillac, Jaguar, Maserati, Mercedes-Benz и других. На них предусмотрены повышающие коэффициенты от 1,1 до 3.
Еще одно изменение - оплата транспортного налога на угнанные авто. Начиная с налогового периода 2018 года, платить налог будет необходимо только с того момента, когда авто вернут владельцу. Ранее обязанность уплачивать транспортный налог начиналась с момента окончания розыска в связи с истечением срока его проведения.
Елена Миронова