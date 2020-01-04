Транспортный налог предложили отменить в Госдуме

Депутаты Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» планируют внести на рассмотрение парламента законопроект об отмене в стране транспортного налога, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал REGNUM один из авторов законотворческой инициативы, депутат Государственной Думы Дмитрий Ионин, раньше одним из аргументов введения транспортного налога было финансирование за счет него дорожной сферы. Но сейчас есть и другой источник — от стоимости каждого проданного литра топлива в дорожный фонд поступает 9 рублей.

«Кроме того, Государственная Дума приняла закон об индексации акцизов, согласно которому в 2013 году ставки, поступления от которых уже поступают на возмещение вышеуказанных выпадающих доходов, выросли на 6%», заявил Дмитрий Ионин.

Законопроект об отмене транспортного налога планируется внести в Государственную Думу в январе 2020 года.

Дмитрий Санников