На пленарном заседании ВЭФ во Владивостоке президент Владимир Путин заявил о грядущей реконструкции 40 аэропортов, сообщает DEITA.RU.

Сорок воздушных гаваней президент поручил отремонтировать до 2024 года. Примечательно, что строительство будет обходиться без привлечения сторонних ресурсов. Для стройки, расширения парка и географии перевозок нагрузят работой местные дальневосточные заводы.

За исполнение поручения Путина возьмутся, в первую очередь, три завода - в Комсомольске-на-Амуре, Улан-Удэ и Арсеньеве. Президент также отметил, что новые аэропорты должны способствовать повышению мобильности дальневосточников.

Жители ДВ смогут летать по доступным ценам внутри региона, в центральную Россию и за границу.

Ранее стало известно, что Минтранс хочет сделать московский аэропорт «Жуковский» дальневосточной транспортной гаванью. То есть, самолеты из региона будут летать преимущественно туда, а перевозки будет субсидировать государство.

Требование Путина реконструировать аэропорты Дальнего Востока понятно. В июне был опубликован отчет экспертов, согласно которому воздушные гавани в малых городах России находятся в удручающем состоянии.

За время, прошедшее после распада СССР, пассажиропоток упал в 15 раз, а количество малых аэропортов в России сократилось с 1450 до 226. У оставшихся воздушных гаваней изношены 2/3 всего оборудования.

Если в Приморье и Хабаровском крае ситуация небезнадежная, то, например, в Якутии и Магаданской области с локальным авиасообщением просто беда. В ближайшие 3-4 года эксперты пророчат банкротство и закрытие 25 из 31 аэродромов регионов. Вместо взлетной полосы там сплошь грунтовки, которые невозможно эксплуатировать весной и осенью.

Необходимая для модернизации сумма составляет около 70 миллиардов рублей. По предположению экспертов, самым оптимальным был бы сценарий коллаборации государства с бизнесом.

Например, нефтяные компании или золотодобытчики крайне заинтересованы в наличии авиасообщения с труднодоступными регионами. Поддерживать авиахозяйство можно посредством госвливаний и частных инвестиций.

Василий Кучин