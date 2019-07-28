В Приангарье 28 июля были задержаны четыре поезда дальнего следования, а также пригородный поезд Усть-Илимск – Иркутск, сообщает DEITA.RU по материалам Восточно-Сибирской железной дороги.

Это случилось из-за того, что на участке Слюдянка - Иркутск произошел сход камней. Время задержки пассажирских поездов составляет от часа до пяти часов. С задержкой следуют поезда дальнего следования № 8 Новосибирск - Владивосток, № 6 Москва - Улан-Удэ, № 70 Москва - Чита, № 208 Новокузнецк - Владивосток. Для пассажиров поезда № 70 было организовано питание.

По уточненной информации, камней упало немного, пути от них были быстро расчищены. По данным ТАСС, поезда сейчас идут с отставанием по другим причинам, в том числе из-за сильных дождей.

Также вызванный дождями камнепад прервал движение на экскурсионной Кругобайкальской железной дороге. Никто не пострадал, к месту обвала отправлена комиссия для обследования и начала восстановительных работ. Однако в результате происшествия отменено движение всех туристических и пригородных поездов, 80 пассажиров туристического поезда №923 Слюдянка - Байкал доставлены в Иркутск и далее - в Листвянку автотранспортом.

Дмитрий Санников