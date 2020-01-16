Транзит 2024: мировые СМИ оценили послание Путина

Журналисты из Европы и США по-разному оценили итоги вчерашнего послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Кто-то пророчит транзит полномочий парламенту, другие углядели скрытый политический маневр, который готовит глава государства. Главный вопрос для всех иностранных издательств – что будет после 2024? DEITA.RU ознакомилось с компиляцией материалов зарубежных СМИ.

Все публицистские материалы можно разделить на две условные категории: резко критические и нейтрально-аналитические. К первым без сомнений можно отнести статью британской «Гардиан» - заголовок «Путин призывает к изменениям в конституции». В ней журналист уважаемой газеты туманного Альбиона озвучивает версию, согласно которой Владимир Путин «хочет после 2024 года занять пост премьера – но с расширенными полномочиями или любой другой пост в правительстве»(прямая цитата при переводе).

Под схожим ракурсом путинский «спич» рассматривает и американское издательство «Вашингтон пост». В их интерпретации послание Путина это сигнал к попытке сохранить часть власти и влияния на политику внутри страны уже после окончания президентского срока. Заголовок в этом случае, однако, получился более сдержанным: «Путин предлагает усилить парламент, сохраняя свою власть нетронутой».

В то же время, некоторые зарубежные журналисты обратили внимание на другую, более скрытую сторону, заключенную в самой риторике президента. По версии французского «Фигаро», ряд конституционных предложений Путина впервые за 20 лет предполагают, что глава государства должен быть обязан принимать мнение парламента, каким бы оно ни было. Впрочем, в данном конкретном случае речь идёт о предложении назначать премьера, но все же. «Фигаро» поэтапно «прошерстило» все предложения В.В., так или иначе связанные с конституционными изменениями, и требующие волеизъявления народа. Заголовок вышел соответствующим: «Путин предлагает референдум по целой серии конституционных реформ». В то же время, французские журналисты не обошли стороной объективную статистику, касаемо экономических показателей и бедности в России. По их мнению(которое совпадает с их коллегами из «Вашингтон пост» именно проблемы в экономике заставили президента посвятить львиную долю выступления поддержке семьи и многодетности.

Газета «Эль-Мундо», тиражируемая в Испании, использовала послание к ФС как инфоповод для обзора всех 20-ти лет пребывания В.В. у власти. Они, в частности, отметили, что «вопрос о том, когда Путин отойдет от власти в России, так и остается без четкого ответа». С испанцами согласились и французы из «Ле-Монд».

Евгений Черемухин