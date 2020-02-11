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Трасса «Владивосток - Хабаровск» требует сто миллионов

ремонт дорог, мост

Дорогу отремонтируют за сотни миллионов рублей

Межрегиональная дирекция по строительству в ДФО разместила на сайте госзакупок три лота по ремонту и благоустройству федеральной трассы, соединяющей Хабаровск и Владивосток, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно заявленной цене, содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения обойдутся в 75 миллионов рублей.

Дорогу подвергнут поверхностной обработке на участке от 75 до 93 километра по направлению из Хабаровска. На территории Приморья, где в целом состояние автодороги несколько лучше, будет проведена установка элементов обустройства - металлического барьерного ограждения по оси проезжей части. Работы планируется провести от 708 до 725 километра. Стоимость работ на территории края дирекция по строительству оценивает в 21 миллион рублей. Определить подрядчика строительства и финальную цену планируют 18 февраля.

В целом важная дорога по своему состоянию очень разнообразна, от относительно новой или отлично отремонтированной до разбитой, узкой и ухабистой. Каждый год, как и на этот раз, ремонтируют отдельные участки.

 По словам автолюбителей-участников форума «Автострада», делается это заливанием гудроном и посыпанием щебнем. При этом безопасно преодолеть такие места практически невозможно. Пыль и щебень летят в корпус машины.

Лучшие участки дороги на данный момент - это район Бикина, объездная через Уссурийск и дальше до Владивостока. Автомобилисты не рекомендуют ехать на низком профиле.

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Василий Кучин

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