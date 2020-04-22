Трасса Владивосток-Партизанск блокирована

Резкое ухудшение погоды привело к множеству ДТП на трассе Владивосток-Партизанск, сообщает DEITA.RU.

По свидетельствам автолюбителей, выехавшим сегодня утром в этом направлении, на Серебряном перевале образовался затор. Из-за скользкой дороги огромный тягач не справился с управлением и встал поперёк дороги.

Таким образом, трасса между двумя городами оказалась заблокирована. Ближайший объезд - через Находку. Скорее всего, для решения данной проблемы в ситуацию придётся экстренно вмешиваться дорожным службам, т.к. в районе затора начинают скапливаться и другие большегрузные машины, которые вряд ли смогут воспользоваться альтернативным путём.