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Трасса Владивосток-Партизанск блокирована
Причиной стали плохие погодные условия
Резкое ухудшение погоды привело к множеству ДТП на трассе Владивосток-Партизанск, сообщает DEITA.RU.
По свидетельствам автолюбителей, выехавшим сегодня утром в этом направлении, на Серебряном перевале образовался затор. Из-за скользкой дороги огромный тягач не справился с управлением и встал поперёк дороги.
Таким образом, трасса между двумя городами оказалась заблокирована. Ближайший объезд - через Находку. Скорее всего, для решения данной проблемы в ситуацию придётся экстренно вмешиваться дорожным службам, т.к. в районе затора начинают скапливаться и другие большегрузные машины, которые вряд ли смогут воспользоваться альтернативным путём.