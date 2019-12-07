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«Тратит деньги на салоны»: депутаты против алиментов

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В Государственной думе обсудили новый законопроект о принуждении бывшего супруга к оплате части недвижимости для общего ребенка, сообщает DEITA.RU.

Депутат Госдумы Сергей Вострецов принял участие в обсуждении новой инициативы на тему финансовых отношений бывших супругов с детьми. Так, предлагается в некоторых случаях обязывать одного из них оплачивать часть стоимости квартиры для ребенка.

Как пишет РИА «ФАН», Вострецов выступил против такого – он предложил сначала разобраться с алиментами. По его мнению, многие родители так и не платят эти деньги детям – надо ввести за такое уклонительство уголовную ответственность.

Его коллега, Евгений Марченко, наоборот, уверен, что в России алименты выплачивают порой зря. Депутат считает, что надо сначала ввести необходимость отчитываться о потраченных деньгах: по его мнению, матери часто тратят алименты на рестораны и салоны, а тут еще придется квартиры оплачивать.

Елена Миронова

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