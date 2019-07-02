Вы можете любить путешествовать на автомобиле и регулярно закупаться разными полезными новинками и гаджетами, которые делают дорогу приятней. Но не все вещи действительно полезны и оправдывают потраченные на них деньги, сообщает DEITA.RU.

Например, бесполезны ионизаторы воздуха для авто. Реклама утверждает, что они спасут от вредоносных бактерий, опасных примесей в воздухе, плесени, грибка и неприятных ароматов. Кто-то из производителей добавляет, что в салоне машины мало отрицательно заряженных частиц, и это способствует быстрой утомляемости водителя.

На самом деле же это устройство недостаточно мощное, чтобы сгенерировать нужное количество отрицательно заряженных частиц и других необходимых элементов. Проще и эффективнее будет открыть окно и проветрить салон.

Также бесполезен чайник для авто. Зачем тратиться на чайник, если термос стоит в несколько раз дешевле? А еще вы можете купить чай или кофе в придорожных магазинчиках и кафе.

Еще одно бесполезное приобретение – термоскребки. Они не сделают процедуру очищения вашего авто от снега быстрее, легче или приятнее. Многие автолюбители, решившие купить такую новинку, в итоге оставались недовольны ей и оставляли негативные отзывы.

Анастасия Туркова