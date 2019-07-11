Минтруд разрешил работодателям наказывать травмированных работников, сообщает DEITA.RU.

Минтруд в специальном письме разъяснил, что в отношении работника, получившего по неосторожности производственную травму, работодатель имеет право применить дисциплинарное взыскание за нарушение правил безопасности.

Как напоминают в профильном ведомстве, по Трудовому кодексу работник обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.

Если же правила охраны труда работником были нарушены, и он получил травму, то работодатель может «сверху» еще и наказать пострадавшего. Ему могут грозить замечание, выговор и даже увольнение. При этом при наложении дисциплинарного взыскания Минтруд рекомендует учитывать тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.

Минздрав предложил сократить больничный для пациентов с травмами. Россиянам, которые получили травмы или для тех, кто пережил реконструктивную операцию, могут уменьшить больничный с 12 месяцев до 10. Целый год больничного дадут только больным туберкулезом.



Дмитрий Санников