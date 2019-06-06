Минздрав предложил сократить больничный для пациентов с травмами, сообщает DEITA.RU.

Россиянам, которые получили травмы или для тех, кто пережил реконструктивную операцию, могут уменьшить больничный с 12 месяцев до 10. Целый год больничного дадут только больным туберкулезом.

Срок восстановления женщин после многоплодной беременности с преждевременными родами на 22-28-й неделе в Минздраве тоже пересмотрели, но в сторону увеличения: со 156 до 194 дней.

Листок нетрудоспособности гражданам предложили выдавать электронный вместо обычного, но на это потребуется письменное согласие пациента. С его помощью гражданам назначат и выплатят пособия по временной нетрудоспособности или по беременности и родам.

Анастасия Туркова